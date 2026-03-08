В Израиле нашли способ «подорвать экономику» Ирана

Израиль должен уничтожить нефтяные месторождения и энергетическую инфраструктуру на острове Харг, поскольку это подорвет экономику Ирана и приведет к падению режима. Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

«Именно это подорвет экономику Ирана и свергнет режим. <…> Эта война должна закончиться, когда падет иранский режим, будут уничтожены ядерные объекты, вся ракетная промышленность будет уничтожена, а «Хезболла» будет разгромлена в Ливане», — написал Лапид.

До этого сообщалось, что новые взрывы произошли в городах Ирана: ударам подверглись Дезфул, Тебриз, Нахаванд, Кангавар и остров Харг.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

3 марта израильские военнослужащие нанесли удары по более чем 160 военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что бойцы заняли несколько контрольных позиций в приграничной зоне на территории Ливана в рамках усиления обороны на северном фронте.

Ранее посол Израиля прояснил ситуацию с ударами по АЭС «Бушер» в Иране.