Школьнику не продали цветы в магазине из-за возраста

Мальчик из Нижнего Новгорода не смог купить матери цветы, несмотря на наличие денег. Об этом сообщает «112».

Школьник решил поздравить родительницу с 8 марта. Когда они шли по улице, ребенок попросил ее подождать и ушел. Спустя непродолжительное время он вернулся с пустыми руками из-за продавцов.

Оказалось, что в цветочном магазине работники отказались продавать ему цветы из-за возраста.

«Мальчик не сдался: он попросил маму сходить с ним обратно – с закрытыми глазами, чтобы сюрприз остался сюрпризом. В итоге букет ему всё-таки продали», – сообщается в публикации.

Известно, что причиной отказа стала внутренняя политика магазина. Из-за юридических тонкостей покупку могут признать недействительной в случае, если родителям что-то не понравится и они придут в магазин с претензиями.

До этого в Омске мужчина попытался купить букет из тысячи тюльпанов на 8 марта и остался без денег. На сайте по продаже цветов он внес предоплату в размере 50%, затем потребовали остальное. Цветы он так и не получил, а работники перестали выходить на связь.

Ранее россияне начали выбирать подарки к 8 Марта с помощью ИИ.