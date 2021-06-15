Сотрудников сети фастфуда арестовали за нежелание давать полиции бесплатные бургеры

Работников сети заведения фастфуда Johnny & Jugnu в пакистанском Лахоре арестовали за, как утверждается, нежелание давать полиции бесплатные бургеры, сообщает «Би-би-си».

«Это не первый раз, когда подобное происходит... в нашем ресторане», — говорится в заявлении сети. По их словам, за два дня до этого в ресторан пришла группы полицейских и стала требовать бесплатные гамбургеры. Получив отказ, они стали угрожать менеджерам заведения, после чего ушли.

Девять сотрудников правоохранительных органов, причастных к инциденту, временно отстранены от службы.

«Никому не разрешено брать закон в свои руки. Мы не потерпим несправедливости. Все они будут наказаны», — написал в Twitter генеральный инспектор полиции Пенджаба Инам Гани.

В 2016 году австралийский ресторан Down-N-Out, который расположен в Сиднее, добавил в меню блюда под названием Pokeburgers. Бургеры, которые похожи на трех знаменитых покемонов — Пикачу, Чармандера и Бульбазавра, можно купить за $15.