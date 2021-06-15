Ростуризм предложил заранее сообщать россиянам о ситуации с зарубежными поездками

Ростуризм выступил с инициативой о том, чтобы оперативный штаб и Роспотребнадзор заранее информировали россиян о ситуации с ограничениями на зарубежные массовые туристические направления. Об этом в интервью «Известиям» сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

«До 21 июня действуют ограничения в авиасообщении [с Турцией]. Мы понимаем, что людей важно заблаговременно ориентировать по ситуации», — сказала она.

Глава Ростуризма отметила, что в настоящее время существует нехватка качественных предложений отдыха именно на море и спрос на подобные поездки за рубеж удастся удовлетворить, если ситуация с коронавирусом улучшится.

Догузова также напомнила о сокращении долгов туроператоров перед россиянами. Так, с прошлого года они сократились с 44 млрд до 7 млрд рублей. Введенные весной ограничения на поездки в Турции коснулись более миллиона россиян, которые уже частично или полностью выкупили туры. Сумма предоплат по этим турам на данный момент составляет чуть более 40 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле.