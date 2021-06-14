СК Белоруссии готовит запросы об оказании правовой помощи по инциденту с Ryanair

Следственный комитет Белоруссии готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, вынужденно севшем в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя СК Дмитрия Гора.

«Мы готовим международные запросы об оказании правовой помощи», — сказал он.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Протасевича доставили на брифинг по инциденту с самолетом.