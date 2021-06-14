Россияне назвали приемлемую сумму на карманные деньги детям

Большинство родителей считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 руб. в неделю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Росгосстрах банка».

«Около 74% опрошенных россиян поддерживают идею выделения определенного бюджета на карманные деньги для своих детей. Тогда как 26% не считают это обязательным», — говорится в исследовании.

45% родителей считает, что на карманные расходы детям нужно давать до 250 руб. в неделю, еще 19% полагает, что оптимальная сумма составляет от 250 до 500 руб. Каждый десятый россиянин готов выделить ребенку до 750 руб. в неделю, около 13% — до 1000 руб., а 12% — более 1000 руб.

При этом около 56% родителей знают, на что их ребенок тратит карманные деньги: 33% отметили, что их ребенок покупает на свои личные сбережения сладости, 23% рассказали, что их дети копят на более крупную покупку.

23% респондентов не вникают в траты своего ребенка, чтобы приучить к самостоятельности, а 21% не интересуются целями этих трат в принципе.

Более половины взрослых россиян (51%) сообщили, что им в детстве выделяли карманные деньги, остальные 49% опрошенных отметили, что у них личных денег не было.

Отмечается, что банк проводил опрос в июне по репрезентативной выборке среди 1553 россиян старше 18 лет в городах с населением более миллиона человек.

Ранее сообщалось, что около 60% российских родителей считают физическое наказание детей в воспитательных целях приемлемым.