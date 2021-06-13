Девушку пришлось вырезать из стула, в котором она застряла ради TikTok о фетише

Пожарным пришлось вырезать пользовательницу Tik Tok из стула, в котором она застряла, пытаясь продемонстрировать своим подписчикам сексуальную позу. Об этом сообщает издание Insider.

Девушка с ником sydneysomethin опубликовала ролик, где ее спасают сотрудники экстренной службы. В кресле девушка находилась порядка 30 минут

«Я буквально застряла в нем и не могу выбраться», — делилась она.

В более позднем видео она объяснила, что была попытка сделать ролик о сексуальном фетише.

Работники оперативного ведомства спрашивали у нее, действительно ли девушка застряла. Затем они приступили к срезанию мебели с девушки. Благодаря болторезам стул был сломан. Инцидент произошел в штате Мичиган.

Ранее сообщалось, что в пандемию число фудблогеров пополнилось участниками соревнований по поеданию острого перца. Они перешли в онлайн и стали записывать ролики про разновидности острых соусов, есть на камеру, устанавливая рекорды по остроте поедаемых блюд и собирая тысячи просмотров.