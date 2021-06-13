Гинцбург рассказал о мутациях коронавируса в России

Оригинальные варианты мутаций коронавируса наблюдаются в Москве, ученые изучают их свойства и отличия от других штаммов. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА «Новости».

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — сказал он.

Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов не исключил появление новых специфических штаммов в Москве.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 14 723 случая заражения коронавирусом. 16,1% из них не имели клинических проявлений болезни, 357 случаев закончились летальным исходом, а выздоровели 9166 человек.