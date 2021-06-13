Суд оставил под арестом подозреваемого в деле о краже из «самолета судного дня»

Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты, которая оспаривала решение о продлении ареста обвиняемого по делу о краже оборудования из грузового отсека «самолета судного дня» Ил-80 Жоры Хачунца. Об этом рассказала адвокат Ольга Бояркина, сообщает ТАСС.

В начале декабря из «самолета Судного дня» пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников. По факту кражи имущества из этого воздушного судна было возбуждено уголовное дело. Главным подозреваемым в деле является житель Таганрога Жора Хачунц.

Ранее правоохранительные органы нашли новые улики в деле о хищении деталей «самолета судного дня», однако следствие не раскрывает, принадлежат ли эти следы Жоре Хачунцу.