Онищенко оценил введенные в Москве меры против коронавируса

Депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал новые ограничения в столице, введенные из-за заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает kp.ru.

В столице были введены меры против коронавирусной инфекции и дополнительные выходные с 15 по 19 июня из-за резкого повышения заболеваемости.

Как считает парламентарий, этих мер могло не быть, так как была создана эффективная вакцина.

«Но именно это народ и расслабляет, и, несмотря на все увещевания, просьбы и призывы вакцинироваться, эта техническая возможность не реализуется. Если бы мы сейчас дружно привились, конечно, никакого подъема заболеваемости не было бы», — заявил Онищенко.

Как отметил Онищенко, в первую очередь людям надо помнить о масках, перчатках.

«И, конечно же, я бы не то что призвал, а потребовал у тех, кто еще не привился и не переболел, воспользоваться свободными днями и получить вакцину. Только таким образом мы эту проблему можем быстро и эффективно решить», — обратил внимание депутат Госдумы.

С 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов. Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут принимать посетителей в ночное время 23.00 до 6.00. Исключение составит обслуживание на вынос. Мэр города Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым 15-19 июня будут выходными днями.