В Британии закончилась вакцина от менингита на фоне вспышки болезни

После смертельной вспышки менингита B в Великобритании резко вырос спрос на вакцину: в аптеках образовались длинные очереди, а частные запасы препарата практически закончились. Очаг инфекции зафиксирован в городе Кентербери в графстве Кент. В результате заболевания уже погибли два человека. Об этом сообщает газета The Guardian.

Менингококковый менингит — это форма менингококковой инфекции, которая характеризуется гнойным воспалением мягкой и арахноидальной оболочек головного мозга. Опасность менингита заключается в быстром развитии, риске поражения центральной нервной системы и других органов, а также в возможности долгосрочных последствий даже после выздоровления.

Медицинские службы пытаются сдержать распространение инфекции: тысячам людей, которые могли контактировать с заболевшими, назначены профилактические антибиотики. Власти объявили вспышку чрезвычайной ситуацией национального масштаба. Специалисты предупреждают, что число случаев может увеличиться, поскольку симптомы заболевания могут проявляться через 2-14 дней после заражения.

На фоне тревоги среди населения резко вырос спрос на вакцину против менингита B. По данным Национальная фармацевтическая ассоциация Великобритании, частные поставки вакцины уже исчерпаны. В аптеках сообщают о сотнях обращений от обеспокоенных родителей и студентов.

В одной из крупных аптек северо-западного Лондона — Landys Chemist — рассказали, что получают постоянные звонки с вопросами о наличии вакцины, однако сейчас препарат отсутствует у оптовых поставщиков. Фармацевты отмечают, что часть запасов может направляться напрямую в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS), чтобы обеспечить прививками группы наибольшего риска.

Эксперты при этом призывают население сохранять спокойствие. По словам представителей Королевского фармацевтического общества Великобритании, менингит распространяется значительно медленнее, чем COVID-19, поэтому вакцина и антибиотики в первую очередь должны получать люди, находившиеся в тесном контакте с заболевшими.

Инфекционисты также напоминают о простых мерах предосторожности. Бактерии, вызывающие менингит, передаются через слюну, поэтому специалисты советуют не делиться напитками, столовыми приборами и устройствами для вейпинга.

