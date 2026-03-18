Приморцы починили трещины на автомобильном мосту «Дошираком», устав ждать ремонта

Во Владивостоке заложили трещины на Рудневском мосту лапшой и мешками с песком

Во Владивостоке горожане своими силами попытались «починить» проблемный участок Рудневского моста, где из‑за деформационного шва образовалась глубокая щель в покрытии, сообщает издание VL.RU.

Неизвестные положили в нее несколько мешков с песком, после чего водители отметили, что движение стало немного комфортнее. Позже к акции присоединились другие жители, использовав изоленту и несколько брикетов сублимированной лапши «Доширак», которой часто предлагают заделывать трещины и сколы на домашней утвари или предметах мебели.

Столь необычный способ применения популярного лайфхака быстро стал объектом внимания прохожих. Многие останавливались, чтобы сфотографировать импровизированную конструкцию, из‑за чего на мосту даже возникла пробка. Несмотря на ироничный характер акции, таким образом жители хотели обратили внимание на плачевное состояние моста.

В управлении дорог пояснили, что полноценный ремонт деформационного шва планируется провести с наступлением устойчивого тепла, ориентировочно в апреле. До этого временные «заплатки» заменят на что-то более надежное, но также временное, вероятно, холодный асфальт.

