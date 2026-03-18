Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки Хатиба

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что министр разведки Эсмаил Хатиб был убит. Пост об этом появился в соцсети X главы государства.

Из поста следует, что Эсмаил Хатиб, Али Лариджани и Азиз Насирзаде погибли в результате нацеленного на них «террористического акта».

«Выражаю соболезнования народу великого Ирана в связи с мученической смертью двух членов кабмина, секретаря Высшего совета национальной безопасности и военных командиров», — написал он.

18 марта израильская сторона заявила о гибели Хатиба. Как сообщил телеканал N12 со ссылкой на главу Минобороны Израиля Исраэля Каца, «министр разведки Ирана был ликвидирован этой ночью, он отвечал за систему убийств и внутреннего подавления в стране».

Хатиб занимал пост министра разведки Ирана с августа 2021 года, до этого он руководил службой безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. В 2012–2019 годах чиновник возглавлял Центр судебной защиты и разведки. Кроме того, иранские СМИ называют его одним из основателей разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Атака на Хатиба стала продолжением серии ударов по ключевым фигурам иранского руководства. Накануне в Тегеране подтвердили гибель Лариджани — вместе с ним погибли его сын, заместитель и сотрудники охраны.

Ранее президент Ирана пообещал жестокую месть за гибель секретаря Совбеза.