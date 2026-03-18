В России научились выявлять транспорт, превышающий допустимый уровень шума

Ученые Пермского Политеха разрабатывают метод, позволяющий распознавать отдельные автомобили в потоке по их уникальным звуковым характеристикам. Технология может помочь выявлять транспорт, превышающий допустимый уровень шума, и применять к нарушителям меры ответственности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Транспортный шум считается одним из ключевых факторов риска для здоровья: по данным Европейского агентства по окружающей среде, он уступает только загрязнению воздуха и температурным аномалиям. Его длительное воздействие связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, нарушениями сна и даже преждевременной смертью.

При этом выявить конкретный источник шума в потоке сегодня сложно. Существующие системы фиксируют лишь общий уровень звука и не позволяют определить, какой именно автомобиль нарушает нормы.

Новый подход основан на том, что у каждого транспортного средства есть уникальный «акустический отпечаток». Если разложить звук автомобиля на частоты, можно получить амплитудно-частотную характеристику, которая остается узнаваемой даже при изменении скорости.

«Мы записали звук конкретного автомобиля на разных скоростях, а затем — шум потока, где он присутствовал. При сравнении оказалось, что показатель сходства резко возрастает, когда нужная машина находится в потоке», — рассказал директор Института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ Алексей Щелудяков.

В отличие от существующих решений, технология позволяет не просто измерять громкость, а выделять конкретный автомобиль среди других. Для этого сначала формируется эталонная запись — например, по жалобе жителей. Затем система сопоставляет ее с текущими данными и фиксирует появление нарушителя.

Предполагается, что на дорогах будут установлены направленные микрофоны, которые будут передавать данные для анализа. В дальнейшем база звуковых профилей может расширяться, охватывая легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы.

По словам разработчиков, система позволит сделать контроль за транспортным шумом более точным и автоматизированным, а также повысить комфорт городской среды. В перспективе такие технологии могут быть интегрированы в интеллектуальные транспортные системы и использоваться при планировании городской инфраструктуры.

