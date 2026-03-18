США высказались за продолжение диалога с Россией по военным вопросам

Пентагон: США готовы к продолжению диалога военных с Россией
США сейчас открыты к продолжению диалога с Россией по военным вопросам, включая по теме истечения срока действия ДСНВ. Об этом заявил помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман, его слова приводит РИА Новости.

«Министерство открыто для диалога по военным вопросам с РФ, в том числе в поддержку переговоров под руководством госдепартамента об истечении срока действия ДСНВ и диалога по военным вопросам на высоком уровне», — сказал он.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России заявил, что Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные идеи в отношении договора, который может прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Срок действия ДСНВ между Россией и США истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, решение по вопросам контроля над ядерным оружием будет принято тогда, когда это окажется необходимым.

Ранее Сергей Рябков заявил, что действия США подтверждают правильность составления ДСНВ.

 
