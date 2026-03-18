Захарова считает, что Молдавия пытается обвинить РФ в загрязнении Днестра

Захарова: Молдавия пыталась обвинить Россию в загрязнении Днестра
Власти Молдавии пытаются обвинить Россию в загрязнении реки Днестр. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Президент республики Санду, комментируя ситуацию с ухудшением экологии реки Днестр в результате попадания в нее загрязняющих веществ с украинской территории, как обычно, голословно возложила ответственность <...> на Россию», — сказала дипломат.

До этого молдавский кабмин сообщил, что в стране введен режим экологической тревоги из-за разлива топлива в районе Днестровской ГЭС на Украине.

По информации властей, волна загрязнения продвигается вниз по течению Днестра, а в районе села Наславча и города Сороки зафиксировано превышение допустимых значений концентрации нефтепродуктов и ароматических углеводородов в воде. Принято решение разместить дополнительные плотины на Дубоссарском водохранилище, чтобы не допустить прохождения нефтепродуктов.

12 марта в пресс-службе молдавского правительства заявили о поступлении нефти с Украины по Днестру. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине молдавского города, однако к вечеру среды его возобновили.

Ранее Санду объявила экологическую тревогу в Молдавии из-за разлива нефти в Днестре.

 
