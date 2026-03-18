В РФС разобрали стычку тренеров «Балтики» и ЦСКА в матче РПЛ

Глава судейства Мажич: удаления Талалаева и Челестини были верными

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич оценил работу арбитра Кирилла Левникова в матче «Балтика» — ЦСКА в чемпионате России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Обсуждали на экспертно‑судейской комиссии, единогласное решение — правильно показана красная карточка тренера «Балтики». Для тренера ЦСКА Челестини также правильно красная карточка. Судья верно оценил момент», — сказал Мажич.

Игра между командами прошла в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.

В концовке матча главный тренер хозяев Андрей Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.



