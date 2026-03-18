Названо число объектов, построенных в Крыму по народной программе ЕР

В Крыму по народной программе партии «Единая Россия» построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Современные дороги, обновленная система здравоохранения, доступное образование — все это стало возможным с интеграцией в российское экономическое, социальное, правовое пространство», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он отметил, что в последние пять лет изменения на полуострове имеют системный характер из-за программы «Единой России». Глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, за последние годы в городе ввели в эксплуатацию 23 медицинских объекта, построили пять школ и 10 детских садов

Кроме того, президент России Владимир Путин поучаствовал в открытии объектов в Крыму в день его воссоединения с Россией. Среди открытых объектов был Федеральный детский реабилитационный центр министерства здравоохранения России в Евпатории на 300 коек.

Ранее Путин назвал незыблемым выбор Крыма войти в состав России.