Глава Минобороны РФ проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе своей поездки в зону специальной военной операции (СВО) проинспектировал подразделения группировки «Север». Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

«Семнадцатого марта 2026 года в ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции глава российского военного ведомства Андрей Белоусов [...] а командном пункте заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач», — отмечается в сообщении.

В частности, начальник беспилотных систем группировки войск «Север» доложил министру обороны, что в связи с увеличением числа поставок современных ударных и разведывательных дронов, выросло и огневое воздействие по позициям противника и была обеспечена непрерывная воздушная разведка в зоне боевых действий на всех направлениях.

16 марта начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов заявил во время проверки хода выполнения боевых задач группировкой войск «Южная», что российская армия в зоне СВО продвигается по всем направлениям.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР.