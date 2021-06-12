Подозреваемую в похищении девочки «няню» задержали в Подмосковье

Сотрудники МВД задержали женщину, которая ранее без ведома матери увела ее двухлетнего ребенка в Московской области. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк на официальном сайте.

До этого женщина из города Видное, которая присматривала за дочерью подруги, увела его в неизвестном направлении. В связи с этим СК завел уголовное дело. Установлено, что 11 июня в правоохранительные органы обратилась мать ребенка, рассказавшая о безвестном исчезновении девочки.

Задержана 34-летняя уроженка города Москвы, ушедшая в неизвестном направлении с малолетней дочерью заявительницы.

«Проведенный комплекс мероприятий позволил оперативникам установить местонахождение разыскиваемых в городском округе Балашиха», — уточнила Волк.

Жизни и здоровью девочки в настоящий момент ничего не угрожает.

Ранее стали известны подробности кражи двухлетнего ребенка в Видном. Мать оставила ребенка, потому что ей было нужно сходить в больницу.