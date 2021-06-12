В Центре Гамалеи оценили влияние индийского штамма на иммунный ответ у привитых и переболевших

Заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов назвал индийский штамм коронавирусной инфекции более опасным, чем южноафриканский. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, людям надо «держать руку на пульсе» в связи с распространением COVID-19.

Логунов объяснил, что «у него есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, и эти две ключевых мутации существенно снижают активность у вакцинированных и у переболевших сывороток».

«Существенно — это не критическое снижение, но примерно в два-три раза», — сказал замдиректора центра Гамалеи.

Он заключил, что сейчас нужно проводить мониторинг в связи с распространением инфекции.

Ранее ученые сравнили заразность индийского и британского штаммов COVID-19. По данным Управления, индийский штамм активно распространяется в Великобритании — сегодня на него приходится 90% случаев новых заражений.