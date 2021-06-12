Путин рассказал, какие побочные эффекты были у него после вакцинации

Президент России Владимир Путин рассказал, что после второй дозы препарата от коронавируса у него поднялась температура. Об этом пишет ТАСС.

«У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась, +37,2°C было. Ну, дай бог», — сказал президент.

По словам главы государства, температура поднялась вечером, но к утру все прошло.

Ранее глава государства заявил, что Россия, являясь ведущей научной державой, ответственна перед миром в помощи с вакцинацией населения других стран от коронавируса.

Путин подчеркнул, что российские ученые в кратчайшие сроки разработали препарат «Спутник V», что позволило не только начать вакцинацию россиян, но и помочь другим государствам в этом жизненно важном вопросе.