Вильфанд предупредил об опасной погоде в регионах

В регионах Центрального Черноземья и республиках Северного Кавказа ожидаются ливни, град, грозы и сильный ветер, в Омской, Томской, Иркутской и Тюменской областях — ночные заморозки, в Красноярском крае и Барнауле — опасный подъем уровня рек. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Какие будут опасные явления: в Орловской, Воронежской, Курской областях из-за сильной атмосферной неустойчивости будут ливни, гроза, град, ветер до 17 м/с. Аналогичная ситуация будет в республиках Северного Кавказа, но ветер уже до 25 м/с», — сказал он.

По его словам, в Омской, Томской, Иркутской областях на юге Тюменской области температура ночью опустится до -2-3°C. В то же время в Северо-Западном федеральном округе будет наблюдаться повышенная пожарная опасность из-за жары и высокого давления.

Кроме того, в Енисее и Оби поднимется уровень воды, из-за чего будут подтоплены дворовые помещения и дороги.

«Там выпало очень много снега, его таяние до сих пор приводит к тому, что переполняются водные объекты. У Барнаула, у некоторых объектов Томской области ожидается подъем уровня воды с достижением опасных отметок», — сказал синоптик.

Ранее в Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в Центральную часть России.