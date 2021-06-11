Собака откусила американке веко во время наращивания ресниц

Именинница из США пошла наращивать ресницы перед вечеринкой, но вместо бьюти-процедуры ей провели хирургическую операцию — собака косметолога откусила девушке веко почти целиком, сообщает The Sun.

Издание сообщает, что изначально 23-летняя американка Келси Сэлмон хотела пойти в салон красоты, но в нужный ей день все мастера были заняты. Тогда девушка нашла альтернативу в Instagram и записалась к мастеру на дому, о чем вскоре пожалела.

Само наращивание ресниц прошло без проблем, но через несколько мгновений после того, как процедура закончилась, собака мастера — прежде ласковая и дружелюбная — неожиданно набросилась на клиентку и укусила ее за лицо. В результате почти целое веко вместе со «свежими» ресницами было оторвано, отмечает газета.

«Это произошло так быстро, и я не сразу поняла, что схватила собака. Повсюду была кровь, и я пыталась ее остановить, спрашивая, за что меня укусила собака. Мое веко было на полу, и девушка подняла его. Я посмотрела на себя во фронтальную камеру телефона — и начала сходить с ума. Но мне так повезло, что пес не схватился за мой глаз, потому что могло быть в тысячу раз хуже», — цитирует девушку издание.

Канун своего дня рождения Келси провела на хирургическом столе — через несколько часов после инцидента ей прикрепили оторванное веко, оставив швы на 10 дней. Медики предупредили, что на полное заживление раны уйдет до года.

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