В Москве неизвестный изнасиловал двух студенток

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования двух студентов в парке «Лосиный остров». Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, пишет РИА «Новости».

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК России («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством»)», — сказала она.

По словам Ивановой, 9 июня вечером неизвестный мужчина напал на двух женщин, угрожая им ножом. Жертвами изнасилования стали две студентки второго и третьего курса Российского государственного социального университета. Как рассказал источник, преступником оказался «неизвестный азиатской внешности».

Ранее в Москве полицейские задержали 28-летнего мужчину, который в туалете на станции метро «Цветной бульвар» надругался над бывшей сотрудницей полиции. По словам потерпевшей, инцидент произошел утром в субботу, 5 июня. Когда девушка выходила из уборной, на нее напал мужчина, ударив ее по голове.