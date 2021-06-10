Мурашко рассказал о регионах с напряженной ситуацией по COVID-19

Ситуация с коронавирусом в российских регионах развивается неравномерно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с телеканалом «Россия 1».

«Те регионы, в том числе и с высокой плотностью населения, где начинает население пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболеваний, там мы видим, что ситуация становится напряженной», — заявил глава Минздрава.

По его словам, каждому необходимо присоединиться к борьбе с коронавирусом.

«Сегодня четко понятно, как действовать. Не нужно проверять на прочность ни систему, ни собственное здоровье. Нужно выполнить те рекомендации, которые предписаны врачом», — призвал Мурашко.

Ранее глава Министерства здравоохранения рассказал, что соблюдение масочного режима, дистанцирования и всех ограничительных мероприятий будет обязательным до формирования в стране коллективного иммунитета к коронавирусу.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,1 млн случаев COVID-19, более 125 тысяч заболевших скончались. Выздоровели более 4,7 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».