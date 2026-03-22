Стубб объявил о завершении эры «доброй гегемонии» США

США перестали быть «доброжелательным гегемоном», который прежде консультировался с союзниками по вопросам военных операций. Теперь Вашингтон — непредсказуемый партнер, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The Telegraph.

Он обратил внимание, что раньше США консультировались с союзниками по Ливии, Ираку и Афганистану и пытались добиться одобрения Совета Безопасности ООН.

«На этот раз США начали действовать в одиночку или совместно с Израилем, не проинформировав союзников», — указал Стубб.

Он отметил, что еще недавно Европа занимала третье место в списке внешнеполитических приоритетов США (после Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона). Однако с учетом эскалации на Ближнем Востоке, Стубб предположил, что эта ситуация может измениться.

До этого директор австралийского Центра независимых исследований Том Свитцер заявил, что Европа перестала представлять «жизненно важный» интерес для США, потому что она больше не является крупным стратегическим и экономическим театром глобальной власти. По словам Свитцера, европейские лидеры «приходят к выводу», что США «в лучшем случае» безразличны к судьбе Европы, а в худшем – «открыто враждебны» по отношению к ней.

Ранее президент США признался, что некоторые европейские лидеры ему «вообще не нравятся».