«Нормальное явление»: Мостовой о конфликте внутри ЦСКА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не видит ничего необычного в конфликте главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини и футболиста команды Мойзеса. Его слова приводит РИА Новости.

«Это нормальное явление, такие инциденты происходят в любой команде. <...> Тем более что все радуются и лижут тебя (главного тренера), когда команда побеждает. А когда ты две-три игры проигрываешь, то те же люди тебе ножик в спинку воткнут», — отметил Мостовой.

19 марта стало известно, что игрока ЦСКА Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом из-за перепалки с главным тренером Фабио Челестини в раздевалке. Инцидент произошел после матча с «Краснодаром» в Кубке России, завершившегося со счетом 0:4. Основанием для отстранения названо нарушение субординации.

В матче с «Краснодаром» Мойзес получил два предупреждения в течение двух минут и получил красную карточку на 64-й минуте. После удаления ЦСКА остался вдевятером. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» 7 апреля.

Ранее в ЦСКА рассказали, когда будет забивать нападающий.