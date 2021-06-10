Россия и Белоруссия обменялись обвиняемыми в совершении преступлений гражданами

Россия выдала Белоруссии шесть разыскиваемых на родине преступников. При этом России выдали двух злоумышленников, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры на официальном сайте.

»Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает активное взаимодействие с правоохранительными органами других стран по борьбе с преступностью. Так, Генпрокуратура России удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Белоруссии о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений на территории республики», — уточнили в ведомстве.

Одновременно с экстрадицией в Белоруссию состоялась выдача двух лиц в Россию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.

«Прием и передача указанных граждан осуществлены на территории Смоленской области при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки», — добавили представители.

Личности россиян, переданных Белоруссией, в настоящий момент не уточняются.

Ранее в Госдуме призвали объявить в розыск украинского министра. Российское следствие должно завести уголовное дело и объявить в розыск министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова за угрозы выселить из Крыма полмиллиона россиян, заявлял депутат Госдумы Михаил Шеремет.