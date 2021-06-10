Жителю Сочи, застрелившему двух приставов, предъявлено обвинение

СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Сочи, который был задержан 9 июня после убийства двух судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК.

Уголовное дело возбуждено по ст. 295 УК РФ («Посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие») и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Также во время стрельбы был ранен работник организации, участвовавшей в сносе самостроя. Прокуратура Краснодарского края взяла ход расследования уголовного дела на контроль.

Ранее сообщалось, что 9 июня судебные приставы-исполнители, направленные Адлерский судом для выселения жителей дома №81 на улице Просвещения, были застрелены 60-летним главой семьи, который также ранил еще одного человека.

По данным МВД, стрельба произошла в результате конфликта при выселении. Дом, возле которого произошел инцидент, был признан самостроем.