Житель Воронежа сломал нос полицейскому из-за замечания
Житель Воронежа сломал нос полицейскому после замечания за распитие спиртного на городской площади. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошел вечером 30 мая на площади Детей. 26-летний инспектор патрульно-постовой службы заметил 37-летнего мужчину, распивавшего алкоголь в общественном месте.
«На законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия мужчина ответил отказом и попытался скрыться. Когда полицейский преградил злоумышленнику дорогу, тот нанес представителю власти удар кулаком в область лица», — рассказали в ведомстве.
В результате правоохранитель был госпитализирован, ему диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Максимальное наказание за подобное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на полицейских в Новой Москве.