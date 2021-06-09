В сети появилась видеозапись момента убийства приставов в Сочи

В сети опубликована видеозапись момента убийства двух судебных приставов в Сочи, ее распространил Telegram-канал «Суровый пристав».

На кадрах видно, как мужчина с ружьем стреляет в приставов. Вокруг места происшествия собрались люди, однако они не пытаются отнять оружие у нападающего, даже в момент, когда он начинает перезаряжать ружье.

9 июня судебные приставы-исполнители, направленные Адлерский судом для выселения жителей дома №81 на улице Просвещения, были застрелены 60-летним главой семьи, который также ранил еще одного человека.

По данным МВД, стрельба произошла в результате конфликта при выселении. Дом, возле которого произошел инцидент, был признан самостроем.