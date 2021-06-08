В Москве выявили еще 3 817 случаев коронавируса

В Москве подтвердили 3 817 случаев коронавируса за прошедшие сутки, это максимум с 14 мая. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу.

Днем ранее стало известно о 3 266 новых заражениях.

Также за день умерли 62 пациента, выздоровели 2 018.

За весь период пандемии в столице зафиксировали 1 205 090 случаев коронавируса, вылечились 1 079 932 человек, умерли 20 590.

В целом по России коронавирус выявили еще у 9 977 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин завил, что не планирует вводить в столице дополнительных ограничений.