В Испании восемь человек по ошибке получили шесть доз вакцины от коронавируса

В испанском Хельвеса (провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия) восемь учителей из-за врачебной ошибки получили сразу шесть доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Efe.

Отмечается, что преподавателей из местного колледжа привили в пятницу, 4 июня. Каждый из них получил содержимое всей ампулы вакцины Pfizer, рассчитанной на шесть доз.

По словам одного из учителей Висенте Асенсио, ни у кого не наблюдалось особо сильных симптомов. В понедельник, 7 июня, все вышли на работу.

Ранее подобные инциденты произошли в Германии и Италии, сообщает агентство.

По последним данным, в Андалусии полный курс вакцинации от коронавируса прочти почти 30% жителей старше 16 лет, одну дозу препарата получили почти 50% населения. В целом по всей Испании обе дозы вакцины получили более 10 млн человек при населении страны в 47 млн.