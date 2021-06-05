В Москве по подозрению в разглашении гостайны задержан сотрудник СИЗО

В Москве в Котельниках сотрудники управления собственной безопасности ФСИН России задержали сотрудника следственного изолятора № 8 по Московской области, его подозревают в разглашении государственной тайны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На автомобильной стоянке, расположенной на территории одного из крупных торговых центров в Котельниках, сотрудниками УСБ ФСИН России задержан один из сотрудников ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по Московской области по подозрению в разглашении государственной тайны», — сказал источник.

По его словам, у задержанного изъяли магнитный носитель информации, который, по имеющейся информации, должен был быть передан третьим лицам.

Ранее Лефортовский суд Москвы поместил в следственный изолятор до марта 2021 года Николая Колабухова, который проходит подозреваемым по делу о незаконном получении гостайны. Наказание составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Другие детали не разглашаются.