Президент России Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку на семьи с одним ребенком. Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, льгота распространяется на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Ставка по ипотеке составит составит 7%, максимальная сумма - три млн рублей.

«Хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем: напомню, что у нас уже действует специальная мера — программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребенок», — сказал он.

Также он объявил о продлении льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года. По его словам, резко завершать ее нельзя.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил на ПМЭФ, что правительство России примет решение по льготной ипотеке под 6,5% в ближайшее время. Министр подчеркнул, что параметры этой льготной ипотеки будут обсуждены.

Правительство России в рамках антикризисных мер весной 2020 года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем была продлена до 1 июля 2021 года.

Также сообщалось, что средний чек ипотечного кредита в России достиг в марте 2021 года рекордных 2,92 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 12,8%, а по сравнению с февралем 2021 года средний чек увеличился на 0,3%.