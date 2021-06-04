Путин объявил о платной вакцинации для иностранцев в России

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в РФ.

«Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — сказал Путин.

По словам главы государства, это должно распространяться и на приезжающих в Россию трудовых мигрантов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал, что Россия может с июля открыться для желающих вакцинироваться иностранцев.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность препарата оценивается в более 90%.