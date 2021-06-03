Семь стран официально потребовали от своих компаний облетать Белоруссию

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Авиавласти семи стран официально потребовали от своих компаний облетать Белоруссию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиакругах.

«Среди них Польша, Португалия, Греция, Болгария, Дания, Ирландия», — сказал источник, не уточнив седьмую страну.

24 мая страны Евросоюза по итогам обсуждения Белоруссии приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, рекомендовав европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента, связанного с вынужденной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Летевший из Афин в Вильнюс экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Находившийся на рейсе снователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне и обратно до 20 июня. До этого Lufthansa вводила запрет на полет самолетов в воздушном пространстве Белоруссии до 3 июня.