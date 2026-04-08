«Выполнили и превзошли все военные задачи». Трамп объявил перемирие в Иране

Президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

«Продвинулись к соглашению»

Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану за полтора часа до окончания ультиматума, по истечении которого могла «погибнуть целая цивилизация». Решение о двухнедельной паузе президент США принял после разговоров с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и главнокомандующим армией страны Асимом Муниром:

«Они попросили меня воздержаться от применения разрушительной силы, которая должна была быть направлена против Ирана».

Американский лидер заявил, что удары по Ирану приостанавливаются при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива и перехода к «двустороннему прекращению огня».

Он сообщил, что США получили от Ирана «предложение из 10 пунктов», которое рассматривается как основа для переговоров. Президент отметил, что «почти все ключевые разногласия» урегулированы, а «двухнедельный период позволит завершить и оформить соглашение».

«Причина этого в том, что мы уже выполнили и превзошли все военные задачи и значительно продвинулись к окончательному соглашению о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке», — заявил Трамп.

Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие.

Иран считает себя победителем

Высший совет национальной безопасности Ирана представил происходящее как результат давления, которое, по версии Тегерана, заставило противников отказаться от дальнейшей эскалации. Иранские власти подчеркивают, что их вооруженные силы сохраняют готовность к немедленному ответу в случае нарушения договоренностей.

«Враг в своей подлой, незаконной и преступной войне против народа Ирана потерпел неопровержимое, историческое и сокрушительное поражение», — говорится в заявлении совбеза.

Иран «одержал решающую победу и вынудил преступную Америку принять свой план из 10 пунктов». В этом плане, по заявлению Тегерана, «Америка принципиально обязуется: не совершать агрессию, признать контроль Ирана над Ормузским проливом, сохранить обогащение урана, снять все санкции, прекратить действие всех резолюций Совета Безопасности и Совета управляющих МАГАТЭ, выплатить компенсацию Ирану, вывести боевые силы США из региона и остановить войну на всех фронтах, включая войну против героического исламского сопротивления Ливана».

Ормузский пролив

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что «если нападения на Иран будут прекращены, наши вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции».

Глава МИД сообщил, что в течение двух недель возможен безопасный проход судов через Ормузский пролив «при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений».

По данным Reuters, Тегеран увязывает полноценное открытие пролива с более широкими условиями, включая прекращение ударов и обсуждение санкционного режима.

Переговоры в Исламабаде

«Я рад объявить, что Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками договорились о немедленном прекращении огня повсюду, включая Ливан и другие страны, которое вступит в силу НЕМЕДЛЕННО», — написал в соцсети Х премьер Пакистана Шахбаз Шариф, чье предложение было взято за основу условий перемирия.

Переговоры США и Ирана должны начаться в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде . Со стороны США, как ожидается, в них примут участие Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джей Ди Вэнс.

Операция «Эпическая ярость»

Перемирие объявлено после нескольких недель военной операции США и Израиля против Ирана. Боевые действия начались в конце февраля и сопровождались ударами по объектам военной и ядерной инфраструктуры, а также ликвидацией лидеров страны.

Иран в ответ проводил атаки по американским и израильским целям, а также по объектам союзников США в регионе.

Боевые действия сопровождались напряженностью в Персидском заливе и ограничениями судоходства, что влияет на всю мировую экономику.