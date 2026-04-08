«Призрачный шепот»: для поиска сбитого в Иране летчика США применили новейшие секретные технологии

Обломки самолета уничтоженые американскими военными в ходе спасательной операции
Для спасения пилота американского F-15E, сбитого на юге Ирана, ЦРУ использовало новый футуристический инструмент под названием «Призрачный шепот», позволяющий находить человека по его сердцебиению даже на большой территории. Самолет был уничтожен иранскими силами ПВО 3 апреля, спасательная операция продолжалась два дня — однако до последнего времени оставалось неизвестным, как именно американцы сумели отыскать своего сбитого летчика раньше иранцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Чтобы найти на юге Ирана выжившего пилота сбитого F-15E, американские спецслужбы применили ранее не использовавшийся футуристический инструмент под названием «Призрачный шепот», пишет газета New York Post (NYP). Это был первый случай его практического применения в полевых условиях.

«Секретная технология использует квантовую магнитометрию дальнего действия для определения электромагнитного «отпечатка» сердцебиения человека», — отмечает издание.

Полученный сигнал анализируется с помощью специальной программы на основе искусственного интеллекта, которая позволяет отделить нужный сигнал от фонового шума и установить координаты.

«Это все равно что услышать тихий голос на стадионе, только вместо стадиона — пустыня площадью в тысячу квадратных миль. В подходящих условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем», — рассказал NYP осведомленный источник.

По данным издания, «Призрачный шепот» был разработан Skunk Works — секретным подразделением аэрокосмической компании Lockheed Martin.

Сбитый пилот F-35E под позывным Dude 44 Bravo («Чувак 44 Браво») был ранен и прятался в горной расщелине примерно в семи километрах от места крушения своего истребителя. В это время, стремясь его найти, иранские военные и добровольцы прочесывали местность — за поимку американца была назначена награда в размере $60 тыс.

Относительно бесплодный ландшафт стал идеальным местом для первого боевого применения «Призрачного шепота». Как отмечает NYP, местность отличается низким уровнем электромагнитных помех, почти полным отсутствием посторонних тепловых сигналов, а ночью — хорошо различимым тепловым контрастом между живым телом и поверхностью пустыни. В совокупности все это «давало операторам дополнительный уровень подтверждения» — в то время как обычно этот сигнал настолько слабый, что его можно измерить только в условиях стационара с помощью датчиков, прижатых почти вплотную к груди.

«Эта функция не всесильна. Она лучше всего работает в удаленных местах с небольшим количеством помех и требует значительного времени на обработку», — сказал эксперт издания.

На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил прессе, что ЦРУ обнаружило пропавшего американца «за 40 миль», после чего министр обороны Пит Хегсет принял решение о начале спасательной операции.

Читайте также
Развернули авиабазу, распаковали мини-вертолеты: как США вытащили из Ирана сбитого летчика F-15

Увязшие транспортники

Операция прошла не без затруднений. К участию в ней были привлечены около сотни бойцов спецназа, авиация и беспилотники. Однако ключевую роль в поиске сыграло ЦРУ, чьи специалисты сначала определили координаты пропавшего пилота, а затем организовали в Иране операцию по дезинформации, распространив слухи о том, что летчик уже эвакуирован.

После определения местоположения пилота американцы постарались максимально затруднить доступ в этот район любых иранцев — вне зависимости от того, военные они или гражданские.

Для этого беспилотники в буквальном смысле расстреливали в радиусе трех километров любых «мужчин военного возраста», а ударные самолеты уничтожали в окрестностях любую технику и сбрасывали на дороги бомбы, чтобы сделать их непроезжими.

В операции были задействованы несколько транспортных самолетов MC-130, которые перевезли к месту событий спецназовцев и четыре легких вертолета MH-6. Пилот был найден, доставлен к месту посадки транспортников — однако взлететь они не смогли (предположительно, увязли в неподходящем для посадки грунте). Военнослужащих пришлось срочно эвакуировать на более легких самолетах. Брошенную технику подорвали, чтобы она не досталась противнику.

При этом в Иране существует резко отличная от вышеизложенного точка зрения на события. В Тегеране полагают, что операция по спасению пилота сбитого F-15E в реальности была лишь прикрытием для попытки проникновения на ядерный объект в иранском Исфахане — которая в итоге не удалась.

 
Теперь вы знаете
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
