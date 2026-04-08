Россиян предупредили об опасных привычках в бане

Врач Каландия: алкоголь в бане усиливает тепловую нагрузку на сердце
Баня традиционно воспринимается как способ расслабиться и «оздоровиться», однако при неправильном подходе она может стать серьезной нагрузкой для организма. Особенно если человек игнорирует базовые правила безопасности. О том, какие привычки в бане могут представлять опасность для здоровья и к каким последствиям они способны привести, «Газете.Ru» рассказал терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

«Одна из самых опасных привычек — употребление алкоголя в бане. Алкоголь расширяет сосуды и усиливает тепловую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В условиях высокой температуры это может привести к резкому падению артериального давления, нарушению сердечного ритма и даже потере сознания. Дополнительный риск заключается в том, что человек хуже чувствует перегрев и может вовремя не выйти из парной», — рассказал Каландия.

Не менее распространенная ошибка, по его словам, — злоупотребление контрастными процедурами. Резкий переход из горячей парной в холодную воду или снег — серьезный стресс для сосудов.

«У здорового человека это может восприниматься как тренировка, но при наличии скрытых проблем с сердцем или сосудами такие «качели» способны спровоцировать спазм сосудов, скачки давления и даже острые сердечно-сосудистые события», — подчеркнул терапевт.

Опасность представляет и слишком длительное пребывание в парной. Как объяснил врач, часто люди ориентируются не на самочувствие, а на «традиции» или компанию, стараясь выдержать как можно дольше. Однако перегрев приводит к обезвоживанию, сгущению крови и увеличению нагрузки на сердце. В результате могут возникать головокружение, слабость, учащенное сердцебиение и даже тепловой удар.

Еще одна опасная ошибка — игнорирование сигналов организма. Многие воспринимают ухудшение самочувствия как «нормальную реакцию» и продолжают находиться в парной, несмотря на головную боль, тошноту или ощущение нехватки воздуха. Это опасная тактика, поскольку именно такие симптомы часто предшествуют более серьезным состояниям.

«Важно учитывать и общее состояние здоровья. Баня — это нагрузка, сопоставимая с умеренной физической активностью, и при наличии хронических заболеваний (гипертонии, ишемической болезни сердца, заболеваний легких) она требует осторожности. В некоторых случаях посещение парной должно быть ограничено или согласовано с врачом», — добавил терапевт.

В заключение он подчеркнул, что безопасный подход к бане строится на умеренности: короткие заходы в парную, адекватные интервалы отдыха, отказ от алкоголя и внимательное отношение к собственным ощущениям.

«Баня может приносить пользу, но только в том случае, если она не превращается в испытание для организма», — резюмировал Каландия.

