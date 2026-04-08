Россиянам рассказали, как получать на пенсии 100 тысяч в месяц

Доход в 100 тыс. рублей в месяц на пенсии звучит как что-то из параллельной реальности. Но если убрать эмоции и посчитать — это не про «много зарабатывать», а про «долго и системно делать простые вещи», рассказала «Газете.Ru» квалифицированный инвестор, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

По ее словам, ключевую роль играют не разовые усилия и крупные суммы, а время, регулярность и разумная доходность. Даже относительно небольшие суммы способны превратиться в серьезный капитал, если дать им возможность расти.

«Например, при ежемесячных вложениях около 10 тыс. и средней доходности на уровне 10–12% годовых, которая исторически достижима на длинных промежутках, за 25–30 лет можно сформировать капитал в диапазоне 10–20 млн. Такой объем уже позволяет получать около 100 тыс. в месяц пассивного дохода, не снижая сам капитал», — поделилась эксперт.

Чаще всего прийти к этому людям мешает не уровень дохода, а привычки. Деньги откладываются по остаточному принципу, и в итоге до инвестиций они просто не доходят. Гораздо мягче и эффективнее работает подход, при котором часть средств сразу уходит на будущее — автоматически и без лишних раздумий. Это снимает внутреннее напряжение и делает процесс почти незаметным.

Важно также понимать разницу между сохранением и приумножением.

«Банковские вклады дают ощущение стабильности, но в долгосрочной перспективе редко обгоняют инфляцию. Для формирования пенсии этого недостаточно, поэтому без инвестиций обойтись сложно. При этом речь не о рисковых решениях, а о спокойной, диверсифицированной стратегии. Не угадывание акций, а база: фонды на рынке, дивидендные компании, немного облигаций. Скучно — зато стабильно», — заявила финэксперт.

Отдельную роль играет время.

Первые 5 лет кажется, что «ничего не происходит». Потом начинается магия сложного процента — и капитал растет уже сам.

«Регулярное увеличение вложений по мере роста дохода тоже дает ощутимый результат. Это не требует жестких ограничений, но позволяет значительно ускорить движение к цели. В итоге формируется не разовое накопление, а устойчивая финансовая модель», — отметила она.

Важно воспринимать пенсию не как возраст, а как состояние, при котором ваши активы начинают обеспечивать тот уровень жизни, к которому вы привыкли. С этой точки зрения сумма в 100 тыс. в месяц перестает быть абстрактной и превращается в вполне достижимый ориентир.

«Все сводится к простым вещам: немного терпения, регулярность и спокойный, системный подход. И чем раньше этот процесс начинается, тем легче и естественнее он проходит», — посоветовала она.

