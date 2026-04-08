Боевики из «Крокуса» рассматривали возможность нападения на башню «Москва-Сити»

Одна из башен «Москва-Сити» была первоначальной целью исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и их зарубежных кураторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

По его словам, боевики сочли здание делового центра неподходящей целью для теракта.

«Первоначально им скидывали адрес здания «Москва-Сити» для оценки, но они посчитали его неподходящим», — сказал собеседник агентства.

После этого проживающий за границей куратор и разыскиваемый в России Сайфулло указал террористам в качестве цели концертный зал в Красногорске.

7 апреля источник ТАСС сообщил, что организаторы нападения на «Крокус Сити Холл» планировали устроить второй террористический акт в Москве одновременно с первым. В нем должны были участвовать два человека, тогда как в «Крокусе» — три. При этом в материалах следствия не говорится, где именно планировалось устроить второй теракт и каким способом. Целью этой атаки также была бы массовая ликвидация людей, следует из этих документов.

Теракт подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.

Ранее в МИД РФ назвали «ублюдками» украинцев, устроивших акцию к годовщине теракта в «Крокусе».