Цена фьючерса на нефть Brent рекордно упала впервые с 11 марта

Цена фьючерса на нефть Brent на ICE упала на 15%, ниже $92 за баррель

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне 2026 года на старте торгов лондонской биржи ICE стремительно пошли вниз. Об этом сообщает ТАСС.

Котировки «черного золота» рухнули сразу на 15%, впервые с 11 марта 2026 года, опустившись ниже психологически важной отметки в $92 за баррель, свидетельствуют новые данные торгов.

К раннему утру, к 03:00 мск, падение составляло уже 15,35% — Brent тогда торговалась на уровне $92,5 за баррель. Но это было лишь началом резкого проседания: еще через пять минут — в 03:05 мск — стоимость Brent снизилась до $91,16 (-15,66%).

Не отставала и другая ключевая марка — американская WTI. Ее фьючерсы с поставкой в мае 2026 года потеряли 16,33%, опустившись до отметки $94,5 за баррель.

До этого стало известно, что на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном подорожал биткоин более чем на 6%. По данным на 02:23 мск, биткоин прибавил 5,13% и стоил $72,082 тыс. К 02:29 мск криптовалюта ускорила рост и торговалась на уровне $72,753 тыс.

Ранее в Германии назвали Россию главным бенефициаром войны на Ближнем Востоке.