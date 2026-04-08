Россияне будут есть меньше сладкого

InGate: спрос россиян на кондитерские изделия упадет в 2026 году из-за инфляции
Россияне будут есть меньше сладкого. В 2026 году спрос на кондитерские изделия в России может замедлиться из-за снижения потребительской уверенности, высокой инфляции, дорогих кредитов и роста цен на продукты и ЖКХ. Об этом говорится в исследовании InGate, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«При этом сам рынок остается стабильным в натуральном выражении: продажи кондитерских изделий в стране вырастут с 3,95 млн тонн в 2024 году до 4,1 млн тонн в 2025-м, а основной рост выручки обеспечивается уже не столько объемами, сколько подорожанием продукции. В 2025 году экономия стала для россиян базовой стратегией потребления и, вероятно, сохранится и в 2026 году. При этом сладости по-прежнему входят в число категорий, от которых покупатели не готовы полностью отказаться: 83% россиян едят сладкое регулярно, причем 38% делают это каждый день, а еще 45% — несколько раз в неделю», — отмечается в исследовании.

Одним из главных факторов давления на рынок авторы обзора называют мировой дефицит какао-бобов. На этом фоне шоколад дорожает, а покупательский спрос смещается в сторону более доступных категорий, предупредили аналитики. По итогам 2025 года шоколадный сегмент показал снижение продаж на 7,6% в натуральном выражении, а продажи шоколадных плиток упали на 17,6%, констатировали эксперты. Одновременно не шоколадные сладости, на которые уже приходится 65% рынка, прибавили 0,6%, лучше других росли развесное печенье, фасованные не шоколадные конфеты, штрудели, зефир и пастила, подчеркивается в исследовании.

Еще одним заметным трендом стало усиление интереса к функциональным сладостям. В исследовании сказано, что в первом полугодии 2025 года продажи кондитерских изделий с протеином выросли на 45% год к году, а по итогам всего 2025 года рост в штуках составил 20%. Протеиновые батончики уже перестали быть продуктом только для спортсменов и превратились в массовую категорию, заключили авторы.

Ранее российские производители заняли почти весь рынок какао РФ.

 
