Суд арестовал вице-губернатора Кубани. В его поместье нашли миллионы наличными

Суд арестовал замгубернатора Краснодарского края Андрея Коробку и освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Чиновника обвиняют в коррупции и мошенничестве в особо крупном размере. При обыске в приписываемом ему поместье следователи изъяли $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными. Само поместье при этом представляло собой огромный комплекс с коттеджами, парковой зоной, теннисными кортами и вертолетной площадкой.

Ленинский районный суд Краснодара арестовал на два месяца вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере».

«Вопреки доводам стороны защиты, суд счел обоснованными доводы следствия», — отмечается в публикации.

По данным стороны обвинения, в ноябре 2025 года Андрей Коробка предложил оказать некоему застройщику содействие в переводе земельного участка из категории «промышленная зона» в категорию «земли среднеэтажной застройки» для дальнейшего возведения там многоквартирных жилых домов. За эти услуги застройщик перевел на расчетный счет подконтрольной вице-губернатору организации «Первореченский спортивный клуб» 15 млн рублей. Однако «Коробка взятые на себя обязательства не исполнил, похитив вышеуказанные денежные средства» .

В суде обвинение настаивало на аресте вице-губернатора, так как он «может оказать давление на свидетелей и иных лиц, которые в будущем могут быть привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу», а также «сокрыть либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела».

Защита с этим не соглашалась, но суд счел ее аргументы несостоятельными и арестовал Андрея Коробку на два месяца, то есть до 6 июня 2026 года .

В судебном заседании представитель Генпрокуратуры сообщил, что Андрея Коробку, кроме того, подозревают в организации масштабной системы незаконного обогащения. Она заключалась в том, что в 2015-2016 годах вице-губернатор требовал от аграриев и коммерсантов откаты за предоставление им сельхозземель и субсидий из регионального бюджета. Деньги под видом пожертвований перечислялись на счета футбольного клуба «Кубань». В дальнейшем с теми же целями использовался Первореченский спортивный футбольный клуб «ПСК».

Сторона обвинения считает, что полученные незаконным путем средства в дальнейшем распределялись между другими участниками преступной схемы — чиновниками администрации Краснодарского края.

В качестве доказательств этого довода в материалах дела имеются данные прослушки телефонных переговоров, в которых Андрей Коробка «обсуждает с должностными лицами <…> необходимость выделения субсидий в большем объеме, разницу они в дальнейшем получали в виде «откатов».

Арест поместья

7 апреля Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество, принадлежащее семье Андрея Коробки и связанным с ним лицам. Обвиняемый освобожден от должности вице-губернатора Краснодарского края в связи с утратой доверия.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, поводом для подачи иска стали «выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях заместителя губернатора Краснодарского края».

Следствие полагает, что Андрей Коробка «вел совместную нелегальную деятельность с депутатами Законодательного собрания края Фурсой и Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов».

«В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 млрд рублей», — отметили в суде.

Кроме самого вице-губернатора, ответчиками по делу проходят 20 физических и три юридических лица.

В суде представитель Генпрокуратуры сообщил, что при обыске в поместье вице-губернатора были изъяты около $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными (около 1 млрд рублей совокупно — «Газета.Ru»).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что за некоторое время до этого какое-то имущество, которое пока что нам неизвестно, вывозилось «Газелями» из этого домовладения», — отметил он.

Как отметили в Генпрокуратуре, это еще раз подтверждает доводы о сверхприбыли, которую получал Коробка, будучи вице-губернатором.

По данным ТАСС, в состав поместья общей площадью 130 га входят два коттеджа, банный комплекс, парковая зона, теннисные корты, бассейны, вертолетная площадка и домовая церковь, а также причал и часть реки Кочеты протяженностью 1,5 километра.