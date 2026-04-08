Биткоин подорожал на фоне заявлений Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном

Биткоин вырос на 6% на фоне новостей о двухнедельном перемирии США и Ирана

Биткоин вырос более чем на 6% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По данным на 02:23 мск, биткоин прибавил 5,13% и стоил $72,082 тыс. К 02:29 мск криптовалюта ускорила рост и торговалась на уровне $72,753 тыс. (+6,18%).

23 марта стоимость биткоина впервые с 16 февраля 2026 года превысила $70 тыс. в на фоне слов Трампа о том, что у него состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном. Тогда президент принял решение отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней.

В феврале глава департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман выразил мнение, что стоимость биткоина может в скором времени снизиться вдвое. Он отметил, что при определенной стратегии со стороны инвесторов существует вероятность того, что цена криптовалюты опустится до уровня $33 тыс. Основной причиной сложившейся ситуации он назвал глобальный режим risk-off, в котором инвесторы массово отказываются от рисковых активов.

