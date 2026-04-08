«Никакого «бума», но рост неизбежен»: психологи сообщили о тревоге из-за блокировок

Блокировка привычных сервисов и ограничения работы VPN вызывают не просто раздражение, а полноценную стрессовую реакцию. Об этом «Газете.Ru» рассказали психологи. Они дали прогноз, увеличится ли число клиентов в ближайшее время.

Как объяснил врач-психиатр Антон Шестаков, для мозга отключение рабочего инструмента — сигнал физической угрозы: запускается выброс кортизола, снижается серотонин и дофамин. Итогом становится реакция на цифровые ограничения по тем же нейронным путям, что и на реальную опасность.

Психолог Светлана Чайка подтверждает: изменений в запросах действительно много, но это не резкий скачок, а постепенное смещение. Примерно на треть выросло число людей с фоновой тревогой, а сами обращения стали «тяжелее». Если раньше приходили с конкретной проблемой, то теперь все чаще звучит: «Я не понимаю, что происходит с моей жизнью». Это уже потеря опоры.

Сильнее всего последствия ощущают те, чья работа завязана на цифровую инфраструктуру. По словам психолога Родиона Чепалова, это IT-специалисты, фрилансеры, маркетологи, предприниматели и малый бизнес. Дело не в слабой психике, а в прямой зависимости от доступности платформ и мессенджеров.

Практикующий психолог Анастасия Александрова приводит статистику: в марте к ней обратились 7 человек с тревогой из-за планов отключения Telegram (для сравнения: за предыдущий период с апреля — всего 2). Это индивидуальные предприниматели и самозанятые, для которых Telegram — один из ключевых источников лидов. Их главный страх — остаться без дохода, подвести семью и финансовые обязательства.

Специалисты выделяют несколько типичных запросов. Шестаков перечисляет: панические атаки, апатия (которую путают с ленью, но на деле это истощение дофаминовой системы), «мысленная жвачка» из тревожных сценариев и семейные ссоры из-за денег, где неопределенность снижает гормон привязанности окситоцин.

Чепалов уточняет, что люди редко жалуются на тревогу напрямую. Мужчины сообщают о раздражительности, бессоннице, потере контроля, срывах на семью. Женщины — об истощении: «держусь, но нет сил», о постоянном мониторинге новостей. У предпринимателей звучит смесь стыда и паники: «должен справляться сам, но почва уходит».

Чайка добавляет, что на фоне нестабильности появляется апатия — состояние «ничего не хочется», когда психика выключает активность, чтобы не перегружаться. Кроме того, в паре нередко один партнер уходит в гиперконтроль, другой — в апатию, и они начинают разрушать друг друга, хотя стресс общий.

Тревога в первые 2–3 недели — это нормальная адаптация, объясняет Шестаков. Но если через месяц легче не стало, появились навязчивые ритуалы (бесконечная проверка новостей), сбился сон и пропал аппетит — это уже вегетативный уровень, и нужен не только психолог, но и психиатр.

Чепалов предупреждает: главный риск ближайших месяцев — не паническая атака сама по себе, а хроническая адаптация к нестабильности. Человек внешне функционирует, но живет на высоком внутреннем напряжении: хуже спит, быстрее злитcя, хуже думает. Такие люди приходят не сразу, а после срыва — профессионального, семейного или телесного.

Все эксперты сходятся во мнении: лавинообразного наплыва не будет. Рост обращений — да, но постепенный.

Шестаков прогнозирует: настоящий прирост придется на срок 3–6 месяцев, когда адаптационные ресурсы иссякнут и человек признает необходимость помощи. Волн будет несколько: сначала тревожно-депрессивная симптоматика, затем профессиональная переориентация и семейные кризисы. Готовиться стоит не к авральному пику, а к устойчивому росту нагрузки на горизонте полугода.

Чепалов добавляет, что часть людей, наоборот, отказывается от терапии как от необязательной траты. Поэтому появляются более тяжелые комплексные запросы — не просто «мне тревожно», а «я теряю смысл, работу, отношения и чувство опоры». Это более серьезная работа.

Чайка оценивает возможный рост интереса к психологической помощи в 20–30% в ближайшие полгода, но неравномерно. Сначала человек пытается справиться сам, потом ищет поддержку у близких, и только затем приходит к профессионалу. Александрова также подтверждает: коллеги ожидают увеличения числа клиентов в связи с нестабильностью рынка.

Итоговый вывод экспертов: не «бум», а медленное накопление клиентов с более глубокими и психологически затратными проблемами.

