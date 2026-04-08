Россиянам грозит уголовное дело о мошенничестве за взятый при самозапрете кредит

Закон не предусматривает автоматического прекращения обязательства по кредиту, если он был одобрен при действующем самозапрете. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил Александр Козлов — юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс».

«Самозапрет на получение кредита представляет собой установленное гражданином ограничение на заключение с ним договоров потребительского займа. При этом он не является абсолютным: например, не распространяется на ипотечные кредиты, автокредиты, образовательные кредиты», — подчеркнул эксперт.

Если кредитор все же выдает деньги, несмотря на действующий запрет, закон защищает заемщика. В такой ситуации кредитор теряет право требовать возврата долга через суд. Иными словами, долг формально существует, но принудительно взыскать его нельзя.

«Это означает, что заемщик не обязан исполнять такой долг принудительно. Однако при добровольном исполнении уплаченные суммы не подлежат возврату, поскольку не считаются неосновательным обогащением кредитора», — заявил он.

По его словам, важно, что данный механизм носит защитный характер. Заемщику не требуется заранее оспаривать договор или обращаться в суд — достаточно сослаться на наличие самозапрета при предъявлении требований со стороны кредитора.

«Таким образом, законодатель не аннулирует обязательство, а перераспределяет риски: последствия нарушения самозапрета возлагаются на кредитора, который обязан проверять соответствующие сведения перед выдачей займа», — сказал юрист.

О масштабах проблемы можно судить по судебной практике.

«Анализ дел в справочной системе «Консультант+» показывает, что споры, связанные с выдачей кредитов при действующем самозапрете, рассматриваются судами по всей стране. Только на уровне районных и областных судов насчитывается не менее 278 таких дел», — поделился эксперт.

Риски такого поведения для рынка прямо обозначались еще на стадии принятия закона. Законопроект разрабатывался как ответ на рост мошенничества в сфере кредитования. По данным, приведенным в пояснительной записке, в 2022 году объем несанкционированных операций превысил 14,1 млрд рублей, а количество используемых мошенниками телефонных номеров выросло более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, системное игнорирование кредиторами требования о проверке самозапрета не только нарушает права конкретного заемщика, но и воспроизводит ту самую мошенническую схему, на пресечение которой был направлен закон.

Кредитный рейтинг формируется на основе нескольких факторов, как человек платит по долгам, есть ли у него просрочки, а также внутренних методик бюро кредитных историй. При этом бюро обязаны раскрывать, какие именно обстоятельства сильнее всего повлияли на итоговый балл.

«Сам по себе самозапрет на кредиты на рейтинг не влияет. Он не ухудшает кредитную историю и не снижает балл. Однако важно другое: если человек перестает платить по кредиту, рейтинг в любом случае падает — независимо от наличия самозапрета. Поэтому попытка использовать самозапрет как способ «не платить» приведет к обычным последствиям — появлению просрочки и ухудшению кредитной истории», — заявил он.

Иная ситуация — если кредит был оформлен мошенниками или выдан банком в нарушение самозапрета. В таком случае такая операция не должна учитываться при расчете рейтинга. Если же кредитная история все-таки ухудшена из-за такого займа, заемщик вправе оспорить это и добиться корректировки, в том числе через суд.

«Отдельный вопрос — попытки использовать самозапрет недобросовестно, например, оформить кредит в период подачи заявки, а затем отказаться от его возврата, ссылаясь на запрет. Такая модель поведения очевидно не может считается законной. Самозапрет задуман как мера защиты, а не как инструмент для списания долгов», — констатировал эксперт.

Если будет установлено, что заемщик изначально действовал с намерением не возвращать деньги, его действия могут быть квалифицированы в том числе и как мошенничество в сфере кредитования.

«Кроме того, в гражданском праве действует общий запрет на злоупотребление правом — и в таких случаях суд может отказать в защите. При этом стоит учитывать, что судебная практика по таким ситуациям пока только формируется — сам механизм самозапрета является новым. Однако правовые инструменты для пресечения подобных схем уже существуют», — резюмировал юрист.

Как отметила Екатерина Казак, CEO Cyberbird Fintech Group, ошибки (когда кредит выдается при самозапрете) могут быть связаны с технической задержкой обновления данных в системе, особенно, если человек только установил самозапрет и запись об этом еще не поступила в базы.

«Тут все упирается в причины выдачи, если это техническая ошибка, то долг можно не возвращать. Для этого нужно обратиться в кредитную организацию с подтверждением установленного самозапрета. Если ситуацию не удается решить в прямой коммуникации, заемщик может обратиться в ЦБ или суд. Другой разговор, если человек умышленно попытался обойти систему и, например, сразу после подачи заявления на самозапрет оформил займ или кредит. В такой ситуации кредитные обязательства отменены не будут, так как фактически самозапрет еще не был установлен, он начинает действовать только через сутки после подачи», — сказала она.

По словам эксперт, в первые месяцы работы механизма были попытки злоупотреблений со стороны граждан: часть заемщиков сначала устанавливала самозапрет, а затем пыталась оперативно взять кредит в расчете на технические «окна» и последующее неисполнение.

«Если человек взял займ или кредит после подачи заявления на самозапрет, но до момента его установки, деньги он будет обязан вернуть, и оспорить данную ситуацию у него не получится. Если же человек все-таки смог получить кредит с самозапретом, дальнейшие споры и их исход зависят от конкретной ситуации. Оценка таких действий как мошенничества зависит от доказательства умысла. В классическом понимании мошенничества нужно доказать, что заемщик изначально действовал с намерением не исполнять обязательства и вводил кредитора в заблуждение. Пока широкая судебная практика по таким кейсам не сложилась», — дополнила Казак.

