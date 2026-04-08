МИД Ирана сообщил, когда суда смогут проходить через Ормузский пролив

МИД Ирана: проход через Ормузский пролив откроется в течение двух недель

Проход судов через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель после прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х.

«Безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель», — написал он.

По его словам, оборонительные атаки Вооруженных сил Ирана прекратятся после того, как противники перестанут совершать нападения на страну.

Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, источник в Белом доме заявил, что прекращение огня с Ираном вступит в силу после открытия Ормузского пролива.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

В свою очередь Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил, что США потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в войне. По данным совета, соглашение о двухнедельном перемирии с США предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, размораживание иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану. Тегеран же обеспечит безопасность судоходства по Ормузскому проливу.

